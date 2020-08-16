Kalın maden buldu: Biden'ın Aralık'taki açıklamalarına yanıt verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın aylar önce verdiği bir röportajda yer alan Erdoğan ve Türkiye ile ilgili yorumlarına twitter üzerinden "sert" yanıt verdi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın 2019 Aralık'ında verdiği bir röportajda yer alan Türkiye ve Erdoğan ile ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımla tepki gösterdi.

Kalın mesajında "Joe Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete, kibre ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Ama hâlâ deneyebileceğinizi düşünüyorsanız buyrun deneyin. Bedelini ödersiniz" diye yazdı.

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olan Biden, Aralık ayında verdiği bir röportajda "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" demişti.