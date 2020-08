Kalın maden buldu: Biden'ın Aralık'taki açıklamalarına yanıt verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın 2019 Aralık'ında verdiği bir röportajda yer alan Türkiye ve Erdoğan ile ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımla tepki gösterdi.

Kalın mesajında "Joe Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete, kibre ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Ama hâlâ deneyebileceğinizi düşünüyorsanız buyrun deneyin. Bedelini ödersiniz" diye yazdı.

The analysis of Turkey by @JoeBiden is based on pure ignorance, arrogance and hypocrisy.



The days of ordering Turkey around are over.



But if you still think you can try, be our guest.



You will pay the price.