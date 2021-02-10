Kalın: Biden yönetimiyle yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'da Becky Anderson'a Türkiye-ABD ilişkileri beklentilerini değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye ile ilgili son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalarının "seçim kampanya dönemine ait olduğunu" söyleyen Kalın, "Kendisi Türkiye'yi ve Türk siyasetini tanıyor. Söz konusu (önceki) açıklamaları uygunsuzdu, bunları reddettik, (Türkiye ile ilgili) söyleminin tonunu ve akışı değiştirecektir" dedi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre Kalın, Biden'ın ekibinin tecrübeli profesyonellerden oluştuğuna ve bu kişilerin Türkiye'yi tanıdığına işaret ederek şunları söyledi:

"Biden yönetimine gelince, ilişkimiz saygı, ortak çıkar ve karşılıklı egemenliklerimizin tanınmasına dayandığı sürece iyi bir ilişkimizin olacağına inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Patriot ya da bir başka NATO müttefikinden başka bir savunma sisteminin satın alınması konusunda Türkiye'nin görüşmelere hazır olduğunu belirtti. Bunu yapmaya hazırız, tam iş birliğine hazırız. Biden yönetimiyle yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz. Kendisi Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı tanıyor."