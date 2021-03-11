Kalın, AB liderlerinin dış politika başdanışmanları ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Avrupa Birliği (AB) liderlerinin dış politika başdanışmanları ile görüştüğü açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılan görüşmede Kalın'ın başkanlığındaki Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da yer aldı. Görüşmeye AB Konseyi Başkanı Kabine Şefi Maryem van den Heuvel, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Dış Politika Başdanışmanı Jan Hecker, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Dış Politika Başdanışmanı Emmanuel Bonne ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı.

Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasında gerçekleştirilebilecek işbirliği alanlarının, ikili ilişkilerin ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtilen görüşmede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB liderlerinin gerçekleştireceği zirve öncesi görüşme gündemine dair hazırlık yapıldığı kaydedildi.