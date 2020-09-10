Kaliforniya'da orman yangınları gök yüzünü turuncuya çevirdi

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti genelinde patlak veren orman yangınlarından çıkan duman nedeniyle San Francisco'da gökyüzü turuncuya döndü.

Haber Merkezi

Kaliforniya'da devam eden büyük orman yangınları nedeniyle San Francisco kentinin sakinleri turuncu bir gök yüzüyle karşı karşıya kaldı.

ABD'de itfaiyecilerin büyük çapla yangınlarla boğuştuğu Kaliforniya Eyaleti'nde yıkım büyük boyutlara ulaşırken yangınlar komşu Oregon Eyaleti'ne de sıçramış durumda. Düzinelerce yangınla boğuşan Oregon Eyaleti'nin valisi Kate Brown, yüzlerce evin yıkıldığını ve yıkımın ezici boyutlara ulaşabileceğini söyledi.

Oregon valisi gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, eyaletimizin tarihindeki orman yangınlarından kaynaklanan en büyük can ve mal kaybı olabilir," dedi ve yangınları "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi.

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