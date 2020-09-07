Kaliforniya Valisi, orman yangınları nedeniyle beş ilçede OHAL ilan etti

Kaliforniya, Ağustos ayının ortasından bu yana, şu anda 1,6 milyon dönümlük bir alanı yakan 900'den fazla orman yangını gördü. Durum, ABD Başkanı Donald Trump'ı 22 Ağustos'ta eyalet için büyük bir afet ilanını onaylamaya itti.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, halihazırda sekiz can alan şiddetli yangınların ortasında, Pazar günü beş ilçede olağanüstü hal ilan etti. Söz konusu ilçeler Fresno, Madera, Mariposa, San Bernardino ve San Diego oldu.

Cal Fire'ın Pazar günkü güncellemesine göre, yaklaşık 14 bin 800 itfaiyeci eyalette 23 büyük yangın ve yıldırım vakasıyla mücadele ediyor.

Eyalet kısa süre önce, yaklaşık 45 bin dönümlük yanan ve toplu tahliyelere yol açan Dere Yangını ile uğraştı.