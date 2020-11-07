Kaldırılan dayanışma çadırlarının yerine mescit yapıldı

İzmir'de depremin hemen ardından ilk günden bu yana depremzede yurttaşlarla yan yana olan dayanışma çadırları, valilik talimatıyla dün kaldırılmıştı.

Bayraklı'da 4 noktada kriz masası kuran Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) çadırının bulunduğu alana bugün mescit kuruldu.

Çarşaflı AFAD görevlileri ile cüppeli ve takkeli olan ve daha önce çadır alanında görülmeyen bazı kişilerin getirildiği görülen Şehit Piyade Asteğmen Bülent Çakırcalı Parkı’nda konaklamak zorunda bırakılan depremzedeler duruma tepki gösterdi.

Güvenli ve sağlıklı konutlara yerleştirilmesi gereken depremzedelerin 10 gündür yaşadığı çadır alanlarında henüz duş alınabilecek bir sistem de kurulabilmiş değil. Öte yandan yurttaşlar işlerine gitmeye de devam ediyor.

Görüştüğümüz depremzedeler dünden beri bölgeye tarikatların getirilmeye çalışıldığını söyleyerek rahatsızlıkların dile getirdi. Yurttaşlar şu anda ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını belirterek, Kızılay'da muhatap bulamadıklarını söyledi.