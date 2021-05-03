Kalabalık parti görüntüleri sonrası otelin sertifikası iptal edildi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı Manavgat'taki bir otelde tepki çeken kalabalık parti görüntülerinin ardından bir açıklama yaptı.

Görüntülere kendisinin de üzüldüğünü söyleyen Yazıcı "Görüntüler dün saat 17.00'de bize ulaştı. İlgili makamlarla birlikte otel geniş çaplı denetime alındı. Otel yetkilileri görüntüleri ve partiyi kabul etti. İncelemeler sonucunda otelin bu pandemi döneminde hizmet verebilmesinin tek şartı olan Güvenli Turizm Sertifikası'nı iptal ettik. Böylece otelin çalışması da durdurulmuş oldu" dedi.

Vali Yazıcı "Turizm tesislerinin yetkilileri lütfen olabildiğinden fazla gayret göstererek bu türden görüntülerin sahnelenmesinin önüne geçsin" diye konuştu.