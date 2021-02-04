‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!' sloganı 2. Abdülhamid’in torununu rahatsız etti

2. Abdülhamid’in tahttan indirilişinin simgelerinden olan “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!” sloganı, Boğaziçi Üniversitesi’nde süren direniş sırasında yeniden gündeme gelmişti.

Sloganların rahatsız ettiği Osmanlı torunu Nurhan Sultan Osmanoğlu, “Dedem Abdülhamid Hanı tahttan indirenlerin dillerinde 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' sloganları vardı, bugünde aynı slogan var. 9 senede koca imparatorluğu paramparça ettiler. O gün mesele hürriyet değildi. Dün ağaç değildi. Bugün de rektör değil. Taleplerinden anlarsınız” paylaşımında bulundu.