Kahramanmaraş'ta bir eczacı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Eczacıları Birliği, Kahramanmaraş Eczacı Odası üyesi Ecz. Ahmet Tanış'ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamada "Profillerimizi kararttığımız bugün de bir meslektaşımızın kaybıyla sarsıldık. Eczacılar COVID-19 mücadelesinde #yaşatmakiçinyaşamakistiyor #rengimizikaybediyoruz" denildi.

Profillerimizi kararttığımız bugünde bir meslektaşımızın kaybıyla sarsıldık. Eczacılar COVID-19 mücadelesinde #yaşatmakiçinyaşamakistiyor #rengimizikaybediyoruz pic.twitter.com/UHcgSaLXbT — Türk Eczacıları Birliği (@tebkurumsal) September 25, 2020

Öte yandan İstanbul Üniversitesi'nde "hocaların hocası" Prof. Dr. Kasım Cemal Güven 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü'nde yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Kasım Cemal Güven'i kaybettik... pic.twitter.com/KFcRxG3r5o — Türk Eczacıları Birliği (@tebkurumsal) September 25, 2020

İstanbul Eczacı Odası'dan yapılan açıklamada "Binlerce eczacıyı yetiştiren, adını eczacılık tarihine altın harflerle yazdıran, 'hocaların hocası' Prof. Dr. Kasım Cemal Güven'i biz eczacılar için önemli bir gün olan 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü'nde kaybettik. Prof. Dr. Kasım Cemal Güven'in cenazesi bugün saat 16.00'da Merkez Efendi Camii'nden (Zeytinburnu) kaldırılacaktır. Değerli hocamızın ailesinin, yakınlarının ve tüm eczacılık camiasının başı sağ olsun" denildi.