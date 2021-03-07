Kağıthane'de kumarhane baskınında 53 bin 650 lira ceza kesildi

İstanbul Kağıthane'de Seyrantepe Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında içeride bulunan 9 kişiye kumar oynaamaktan ceza kesilti.

NATO Caddesi’nde bulunan bir adreste kumar oynandığı bilgisini üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından 2 Mart’ta yapılan baskında kumarhane olarak kullanılan alanda rulet ve poker oynatıldığı tespit edildi.

Kumar oynadıkları tespit edilen 9 şahıs, 2 kurpiyer ve mekan sahibine cezai işlem uygulandı.

Adreste 1 adet rulet makinesi, 1 adet rulet masası, 30 adet deste oyun kartı, bin 300 adet pul ele geçirildi.

Şahısların tamamına koronavirüsü tedbirlerini hiçe saymaktan, 9’una ise kumar oynamaktan olmak üzere toplamda 53 bin 650 lira ceza yazıldı.