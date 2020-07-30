Kaftancıoğlu, Tuncay Özkan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Merkezi tarafından uyarıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Parti Meclisi'ne giremeyen Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya ile ilgili, “Evet bu listeyi İstanbul örgütü olarak biz hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedim ve onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım” dediği iddia edilmişti.

Kaftancıoğlu ise iddialara, ''Başarılı bir şekilde tamamladığımız kurultayımızda delegelerimiz seçimlerini yapmıştır. Bizler de vatandaşın gerçek sorunlarıyla uğraşmak üzere sahada olmaya devam ediyoruz” diyerek cevap vermişti.

Kaftancıoğlu, Tuncaya Özkan ve Yıldırım Kaya'ya yönelik sözleri nedeniyle uyarıldığı öğrenildi.