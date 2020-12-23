Kaftancıoğlu: Mühürleme yok, suç duyurusunda bulunacağım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer'de bulunan CHP il binasının mühürlenmediğini açıkladı. DHA'nın servis ettiği haberlerin "tamamen algı operasyonu olduğunu" belirten Kaftancoğlu, hukuksuz süreci başlatanlarla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağını ve şikâyetçi olacağını söyledi.

Kaftancıoğlu’nun Halk TV’ye yaptığı açıklama şöyle:

"Parti binası; bütün imarı, iskanı, teslim edilmesi yapılmış bir bina. Hazır bir şekilde teslim edilmiş bir bina. Basit tadilat ruhsatı çıkardım, kendi evinize girersiniz boya badana yaparsınız. Daha keşif yapmadan binayı bilmeden görmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetim yapılıyor.

Mühürlenme yok, tamamen algı operasyonu. Bina ile ilgili işlem yapılması için keşif yapılması lazım. Şikayet varsa denetleme yapılır ama öyle bir şey de yok. Hukuksuz süreci başlatanlarla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağım ve şikayetçi olacağım. Basın açıklamasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptı. İlk defa görüyorum böyle bir şeyi. Biri şikâyet ederse, bu şikâyet, belediyeye yapılır. Belediye gelir, tutanak tutar. Böyle bir şey de yok…"