Kaftancıoğlu ile CHP'li ilçe belediye başkanlarına salgın yasaklarını ihlal cezası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP'li ilçe belediye başkanlarına Şişli'de bir restoranda yaptıkları toplantı nedeniyle koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza kesildi.

Şişli Kaymakamlığı'nın internet sitesinde yayımladığı açıklamada "Bazı basın ve yayın organlarında CHP İl Başkanı Canan KAFTANCIOĞLU ve arkadaşlarının COVİD-19 tedbirleri kapsamında müşteri kabul edilmemesi gereken bir lokantaya kabul edildiklerine dair haber ve görüntü yer almıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda konu olan içeriği itibariyle Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 28.01.2021 tarihinde Nişantaşı'nda bulunan bir restoranda çekildiği tespit edilmiş; yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlallerinde bulunan işyeri ve şahıslara toplam 15.900,00 TL idari yaptırım uygulanmıştır."