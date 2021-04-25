Kaftancıoğlu: En iyi bildikleri şey montaj

AKP medyası Sabah ve Takvim, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Ermeni soykırımı vardır diye tutturan da yoktur diye tutturan da toplumu ve oradaki büyük acıyı görmezden gelen bir zihniyettir" sözlerinin yer aldığı videoyu montajlayarak yayımladı. Kaftancıoğlu'nu "İslam ve Türkiye düşmanlığı ile bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte Ermeni soykırımı iddialarına destek veren konuşmalar yaptığı ortaya çıktı" sözleriyle hedef gösterdi.

Kaftancıoğlu günlerdir trollerin sosyal medyadan paylaştığı videonun montajlanmış olduğunu belirterek videonun orijinalini paylaştı. Kaftancıoğlu şu sözlerle tepki gösterdi:

"En iyi yaptıkları şey montaj, dublaj! Fetö’den öğrenmiş olsalar gerek ama görünen o ki onu da tam öğrenememişler:) Günlerdir siyasetçi kılığındaki trollerin paylaştığı videonun 8. ve 9. saniyesine dikkatinizi çekerim. Yalanlarınızda boğulacaksınız!"

En iyi yaptıkları şey montaj, dublaj!



Fetö’den öğrenmiş olsalar gerek ama görünen o ki onu da tam öğrenememişler:)



Günlerdir siyasetçi kılığındaki trollerin paylaştığı videonun 8. ve 9. saniyesine dikkatinizi çekerim



Yalanlarınızda boğulacaksınız!



Videonun orijinali 👇 https://t.co/sSs2MuXXew pic.twitter.com/Mwwm0h2fZQ — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 25, 2021

Takvim'in Kaftancıoğlu'nu hedef aldığı haberi ve "(Ermeni soykırımı) vardır diye tutturan da" sözlerini keserek montajladığı videosu gazetenin internet sitesinde halen yayında tutuluyor.