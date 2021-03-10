Kaftancıoğlu açıkladı: Türbanlı kadına hakaret iddiasına soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bahçelievler Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel'in türbanlı bir sağlık çalışanına hakaret ettiği iddiasına ilişkin parti içi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ne olmuştu?

Pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan diş hekimi Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "Ayrımcılık" ve "Hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Öztürk, Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP meclis üyesi Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini öne sürmüştü.

Temel ise iddialara karşın "PCR testi için arkadaşlar geldi. Orada bir hanım, bir de erkek arkadaşımız vardı. Bana 'Hangi partidensin?' diye soruldu. Ben de 'Cumhuriyet Halk Partisi' dedim. Orada da hanımefendiyle espri yaptık. Bak Cumhuriyet Halk Partililer ya da sol ve radikalciler başı kapalı bir kadın için 'Ya buna muayene olma, ben buna aşı olmam' derler. Ben o sırada bu bakışı eleştirdim. Ancak o arkadaşımız sanırım yanlış anlamış, daha sonrasında da 'Yanlış anlamadın değil mi?' dedim. 'Yok' dedi. Hatta kendisine hizmeti için teşekkür ettim" açıklamasında bulunmuştu.