Kaftancıoğlu, 29 Ekim törenini neden terk ettiğini açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki töreni terk etmesiyle ilgili olarak konuştu.

"Tören alanından ayrılma nedenlerimden biri bütün siyasi partilerin çelenkleri dışarıda tutulurken AKP’nin çelenginin içeri alınmış olması" diyen Kaftancıoğlu, "Ben Cumhurbaşkanı'nın mesajı okunduğu için protokolden ayrılmadım. Böylesi bir günde ayrıştırıcı bir dille Cumhuriyet'in ilk yıllarını neredeyse tek adam diktatörlüğüne benzeten siyasal söylemleri duymaya başlayınca tören alanından ayrıldım" ifadesini kullandı.