Kafe, bar ve restoran emekçileri bir araya geliyor

Salgın nedeniyle alınan kısıtlama kararları sonrası açlıkla karşı karşıya kalan kafe, bar ve restoran emekçileri bir araya geliyor.

Haber Merkezi

Kısıtlamalarla beraber açlıkla karşı karşıya kalan kafe, bar ve restoran emekçileri buluşuyor.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı tarafından organize edilen buluşma 13 Aralık Pazar günü saat 17.00'de yapılacak.

Zoom üzerinden yapılacak buluşmaya katılım için:

[email protected]

05419400514 

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