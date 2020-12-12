Kafe, bar ve restoran emekçileri bir araya geliyor

Kısıtlamalarla beraber açlıkla karşı karşıya kalan kafe, bar ve restoran emekçileri buluşuyor.
Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı tarafından organize edilen buluşma 13 Aralık Pazar günü saat 17.00'de yapılacak.
Zoom üzerinden yapılacak buluşmaya katılım için:
05419400514
🔴 Kısıtlamalarla beraber açlıkla karşı karşıya kalan #kafe #bar, #restoran emekçileri buluşuyor!— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 12, 2020
📅13 Aralık Pazar
⏰17.00
📌Etkinliğimiz Zoom üzerinden yapılacaktır.
Katılım için:
✍️[email protected]
📞 05419400514
Tüm kafe, bar emekçileri davetlidir. pic.twitter.com/8B4VQOA7GC