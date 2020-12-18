Kafe-Bar Emekçileri SGK önlerine çağırıyor: Geçinemiyoruz!

Son kısıtlamaların ardından tümüyle açlıkla karşı karşıya bırakılmalarına rağmen inatla görmezden gelinen kafe-bar emekçileri seslerini yükseltmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde yaptıkları “Salgın koşullarında geçinebileceğimiz bir ücret desteği yapılsın!” açıklamasıyla taleplerini belirten işçiler mücadeleyi büyütüyor.
Kafe-bar işçileri bugün Patronların Ensesindeyiz Kafe Bar Emekçileri Dayanışma Ağı imzasıyla yayımladıkları duyuruyla tüm kafe-bar emekçilerini yaşanılan haksızlıklara karşı iki büyük şehirde yapılacak basın açıklamasına çağırdı.
Kafe-bar emekçileri 22 Aralık Salı günü saat 14.00’te İstanbul ve Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önlerinde yapacakları basın açıklamasının ardından il müdürlüklerine dilekçelerini iletecekler.