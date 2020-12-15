Kafe bar emekçileri: Geçinebileceğimiz bir destek zorunludur!

Geçtiğimiz haftalarda kuruluşunu ilan eden ve Karaköy’de yaptığı basın açıklamasıyla yola koyulan Kafe–Bar Emekçileri Dayanışma Ağı bu hafta geniş katılımlı bir toplantı yapmış ve taleplerini duyuracağını ilan etmişti.

Patronların Ensesindeyiz Kafe-Bar Emekçileri Dayanışma Ağı yok sayılmalarına dur demek için tüm emekçileri mücadeleye çağıran bir açıklama yaptı:

İnsanca yaşamamız için de tedbir almak zorundasınız!

Kafe bar emekçileri olarak aylardır iş yükünün ve baskının arttığı, iş güvencesizliğinin tavan yaptığı, ücretlerin yerlerde gezindiği koşullarda geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Son kısıtlamalarla birlikteyse binlerce arkadaşımız işsiz bırakıldı, açlığa terk edildi. Üç kuruşluk ücretsiz izin parası ile hayatta kalmamız bekleniyor. Salgın yönetimindeki beceriksizlik bize fatura edilmeye çalışılıyor. Faturalarımızı, kredi borçlarımızı, ev kiramızı nasıl ödeyeceğimiz ne patronların ne de siyasi temsilcilerinin umurunda.

Bu karanlık tablonun sorumlularına sesleniyoruz:

Tüm kafe-bar emekçilerine geçinebilecekleri bir ücret desteği yapılması zorunludur.

Ücretsiz izin zorbalığı son bulmalıdır.

Patronların Kısa Çalışma Ödeneği fırsatçılığı son bulmalıdır.

Sigortasız çalıştırma son bulsun!

Yasaklarla birlikte paket servisin devam ettiği iş yerlerinde salgına karşı önlemler alınsın!

Bizler Patronların Ensesindeyiz aracılığıyla kurduğumuz Kafe Bar Emekçileri Dayanışma Ağları ile dayanışmayı, mücadeleyi örgütlüyoruz. Taleplerimiz için hep birlikte kavga vermeye hazırız.

Bütün kafe bar emekçilerini ücretsiz izin zorbalığına, güvencesiz çalışmaya, açlığa karşı Patronların Ensesindeyiz Kafe Bar Emekçileri Dayanışma Ağlarında mücadele etmeye çağırıyoruz.