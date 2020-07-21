Kadirov'dan ABD'ye 'silahlı' yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'u yaptırım listesine aldığını açıklaması haberine Kadirov'dan yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, Kadirov’un yaptırım listesine alınmasının gerekçesinin "insan hakları ihlallerinde yer alması" olduğunu bildirmiş, kararın gerekçesi olarak Çeçenistan'daki insan hakları ihlalleri gösterilmişti.

Bunun üzerine kendi Telegram hesabında silahlı bir fotoğrafı ile paylaşımda bulunan Kadirov, "Savaşı kabul ediyoruz, bu ilginç olacak" diye yazdı.

ABD daha önce de Kadirov'a yönelik ekonomik yaptırım kararı almıştı.