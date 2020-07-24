Kadirov’dan ABD yaptırımına tepki: Çocuklarımın, karımın ne ilgisi var?

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov, 20 Temmuz’da kendisini yaptırım listesine aldığını açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bölgeye girişini yasakladığını duyurdu.

TASS'ın aktardığına göre Kadirov, sözkonusu açıklamayı Grozni’de katıldığı bir toplantıda yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı 20 Temmuz’da Kadirov’u bölge halkına yönelik insan hakları ihlalleri iddiasıyla kara listeye aldığını duyurmuştu.

Kadirov bugün yaptığı açıklamada “Pompeo’yu ziyaret etmesi için davet etmiştim. Ama şimdi herkesin önünde söylüyorum, buna hakkım yok. Daveti geri çekiyorum” dedi.

Pompeo’nun bölgedeki tüm yaptırımlara tabi tutulacağını ve hesaplarının bloke edileceğini söyleyen Kadirov, “Onlar aynı şeyi bana yaptılar” diye konuştu.

Ailesinin de ABD tarafından yaptırım listesine alınmasına tepki gösteren Kadirov “Eğer bir suç işlediysem bunun çocuklarımla ne ilgisi var? Evli kızlarının, babalarının günahlarından sorumlu oldukları nerede yazıyor? Siyasetle bir ilgisi olmayan karımın bununla ne ilgisi var. Bu çok saçma. Seçim kampanyalarını başlattılar” diye konuştu.