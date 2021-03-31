Kadirova dosyasında AYM kararı bekleniyor

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde, 23 Eylül 2019’da şüpheli şekilde yaşamını yitiren Özbekistanlı Nadira Kadirova’nın Anayasa Mahkemesi’ndeki (AYM) dosyası sonuçlanma aşamasına geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2 Mart 2020’de takipsizlik kararı verdiği dosya, Kadirova Ailesi’nin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan tarafından 5 Haziran 2020’de AYM’ye taşındı. Dosyanın AYM’de 10 aydır beklediğini hatırlatan Av. Doğan BirGün’e konuştu.

Dosyaya ilişkin Yüksek Mahkeme’deki süreci anlatan Doğan, “AYM’nin bireysel başvuruları inceleme süreci dört kademeden oluşuyor. Bizim dosyamız ilk üç aşamayı geçerek son aşamaya ulaştı. Başvurumuz iki aydır son incelemenin yapıldığı bölümde bekliyor. Beklentimiz AYM’nin adil bir karar vereceği yönünde. Takipsizlik kararı verilen soruşturmada birçok delil görmezden gelinmişti. Soruşturma sürecinde eksik inceleme yapılmıştı ve AYM’nin tüm bunları dikkate alacağını düşünüyorum” dedi.

Nadira Kadirova’nın ölümünün üzerinden bir buçuk yıl geçtiğini de hatırlatan Doğan, şunları söyledi: “Başvurumuz dayanaksız görülse AYM’nin dosyayı incelediği ilk üç aşamada elenebilirdi ama elenmedi. Bu nedenle ümitliyiz.”

Kadirova’nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirov ise “Kardeşimin ölümü üzerinden bir buçuk yıl geçti. AYM’ye başvuralı aylar oldu ve henüz bir sonuç çıkmadı” diye konuştu.