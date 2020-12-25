Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım'dan bu yana kaldırıldığı hastanede tedavi görüyor.
Gelen bilgilere göre Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Yaklaşık 40 gündür hastanede olan Topbaş'ın tedavisi sürüyor.
Belma Nur Kartal
Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım'dan bu yana kaldırıldığı hastanede tedavi görüyor.
Haber Merkezi
Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım'dan bu yana kaldırıldığı hastanede tedavi görüyor.
Gelen bilgilere göre Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Yaklaşık 40 gündür hastanede olan Topbaş'ın tedavisi sürüyor.