Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım'dan bu yana kaldırıldığı hastanede tedavi görüyor.

Haber Merkezi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım'dan bu yana kaldırıldığı hastanede tedavi görüyor.

Gelen bilgilere göre Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yaklaşık 40 gündür hastanede olan Topbaş'ın tedavisi sürüyor.

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Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı