Kadir Topbaş'ın cenazesi defnedildi

Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş bugün Beyoğlu Belediyesi, İBB Saraçhane binası ve Fatih Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından defnedildi.

Topbaş için 2004-2017 tarihleri arasında başkanlığını yaptığı İBB'nin Saraçhane'deki merkezinde tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı. İmamoğlu konuşmasında "Bizler, İBB fertleri ve İstanbullular, hizmetleri için her zaman şükranla anacağız. Kadir Topbaş, ‘Kadir Abi’ kimliğiyle siyasette de bambaşka ifade ve davranış biçimine sahip biriydi. Her zaman süreçleri saygıyla ve medeni bir şekilde yürüttü" dedi. Törende İBB Meclisi'nin AKP Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da konuşma yaptı.

Erdoğan: Koronavirüs belası birçok yol arkadaşımızı bizden ayırdı

Kadir Topbaş’ın cenazesi daha sonra Fatih Camii’ne götürüldü. Topbaş'ın cenazesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’nde defnedildi.

Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada "İmam hatip okuluna girdiğimizde Kadir Abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi ve o zamanlar aynı zamanda oranın da kantinine bakarlardı. Orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü" dedi. Erdoğan "Malum büyük bir musibetle karşı karşıyayız. İşte bu koranavirüs belası birçok yol arkadaşlarımızı bizden ayırdı, ayırıyor ve büyük bir mücadele bu süreç içerisinde veriliyor. Rabbim yar, yardımcımız olsun" diye konuştu.

Fatih Camii'ndeki cenaze törenine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP Genel Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilçe belediye başkanları ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.