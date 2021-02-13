Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Kadir Topbaş koronavirüsten öldü.

Topbaş geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Topbaş'ın ölüm haberi AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından duyuruldu.

Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) February 13, 2021

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topbaş için sosyal medya hesabından "Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.



Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/9Dqv33tmB8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2021

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Topbaş'ın ölümünün ardından "Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin" diye yazdı.

Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun.



Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 13, 2021

1945 doğumlu Kadir Topbaş 2004-2017 yılları arasında İstanbul Belediye Başkanlığı yapmıştı. Topbaş dönemindeki uygulamalarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 40 yolsuzluk soruşturması dosyasına geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı el koymuştu.