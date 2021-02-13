Kadir Topbaş koronavirüsten öldü

İstanbul'un eski AKP'li Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüsten öldü
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Haber Merkezi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Kadir Topbaş koronavirüsten öldü.

Topbaş geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Topbaş'ın ölüm haberi AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından duyuruldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topbaş için sosyal medya hesabından "Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Topbaş'ın ölümünün ardından "Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin" diye yazdı.

1945 doğumlu Kadir Topbaş 2004-2017 yılları arasında İstanbul Belediye Başkanlığı yapmıştı. Topbaş dönemindeki uygulamalarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 40 yolsuzluk soruşturması dosyasına geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı el koymuştu.

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AKP'nin İBB'deki yolsuzluk dosyalarına Bakanlık el koydu