Kadir Şeker’e verilen 12,5 yıl hapis cezasına savcılıktan itiraz

Özgür Duran adlı erkek tarafından darp edilen Ayşe Dırla adlı kadını kurtarmak isterken Duran'ın ölümüne neden olan hakkında verilen cezaya Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

Savcılık itirazında, haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan kullanılması yönünde Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne talepte bulundu.

Savcılık talebinde, “Alkollü Özgür Duran’ın, yanlarına gelen Kadir Şeker’e küfür etmesi, yanlarından ayrıldıktan sonra da maktulün Şeker’e küfür etmeye devam etmesi, ‘seni bulacağım’ dedikten sonra, Şeker’in ‘bulamazsın’ demesi üzerine, alkollü olan maktul Duran’ın, Şeker’in üzerine giderek yumruk ve tekmeyle vurması, iki eliyle sanık Şeker’in boğazını sıkması, Şeker’in nefes almakta zorlandığını beyan etmesi…” itiraz gerekçeleri arasında gösterildi.

Savcılık, ayrıca cezanın belirlenmesı ve bireyselleştirilmesinde hukuka aykırı davranıldığı görüşünü belirterek mahkemenin kararına itirazını şöyle sürdürdü:

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasında, cezanın asgari hadden 12 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi gerekirken asgari haddin üzerinde 15 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi suretiyle cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinde hukuka aykırı davranıldığı kanaatine ulaşılmakla, hükmün istinaf incelemesi sonucu bozulmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur.

Ne olmuştu?

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü görüp olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.