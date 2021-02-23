Kadir Şeker davasında yeni gelişme

Kadir Şeker'in yargılama dosyası, yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker'in dosyasını, bazı eksiklikler nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri göndermişti.

Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin talebi üzerine Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına davaya katılma talebinde bulunan avukatlara dilekçe hakkı tanıdı. Kadir Şeker hakkında, Özgür Duran'ın ailesinin "kiralık katil" iddiası üzerine yürütülen ve takipsizlik kararı verilen soruşturmayı dosyaya ekledi.

Yerel mahkeme, Şeker'in dosyasını yeniden Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Ne olmuştu?

Olay, 5 Şubat 2020 günü Konya Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelmişti.

Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıkmıştı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka gelmiş, peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürmüştü.

Bu sırada iddiaya göre tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü görüp olaya müdahale etmek istemiş, çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etmişti.

Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, sanık Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürmüştü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istemiş, dosyayı Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne göndermişti.