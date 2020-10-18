Kadınlarla 'haram' diye el sıkışmayan adam Alman vatandaşlığı alamadı

2002'den beri Almanya'da yaşayan 40 yaşındaki Lübnanlı bir doktor, 2012'de "naturalizasyon" kapsamında ülke vatandaşlığına başvurdu ve böylece Alman anayasasına sadakat bildirisi imzalamayı ve aşırılığı kınamayı kabul etti.

Baden-Württemberg İdare Mahkemesi, dini gerekçelerle kadınların ellerini sıkmayı reddettiğini söyleyen Lübnanlı bir Müslüman erkeğin Alman vatandaşlığına kabul edilmemesine karar verdi.

Yargıç, bir sözleşmenin sonucunu temsil etmesi açısından el sıkışmanın yasal bir anlamı olduğunda karar kıldı.

Deutsche Welle'nin aktardığına göre yargıç, bu nedenle tokalaşmanın "birlikte yaşama şeklimizi şekillendiren sosyal, kültürel ve yasal yaşamda derin bir şekilde kök saldığını" söyledi.

40 yaşındaki adam tıp eğitimini Almanya'da aldı ve şu anda bir klinikte kıdemli hekim olarak çalışıyor. 2012 yılında başvurduğu vatandaşlık başvurusunun transferi sırasındaki davranışlarından dolayı vatandaşlık alması artık mümkün değil.

Lübnanlı adam, anayasaya bağlılığını onaylayan ve her türlü aşırılıktan vazgeçen bir belge imzaladı, vatandaşlık başvurusunda bulunanlar için sınavda maksimum puanı aldı, ancak tamamlanan belgeleri teslim ederken belgelerin işlenmesinden sorumlu kadınla el sıkışmayı reddetti.

Bu nedenle 2015 yılında bölge idaresi ona Alman vatandaşlığı vermeyi reddetti. Lübnanlılar, yönetimin kararına itiraz etmek için mahkemeye gitti, ancak mahkeme, adamın cinsiyete özgü gerekçelerle tokalaşmayı reddetmesinin Alman anayasasında yer alan eşitliği ihlal ettiğine karar verdi.