Kadınlara tekbirli-bıçaklı saldırıya takipsizlik

Bilgi Üniversitesi kampüsünde 8 Mart 2017’de Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde stand açan kadınlara tekbir getirerek bıçakla saldıran grup hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu yıl Taksim’de 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan 35 kadın hakkında ise dava açıldı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde 8 Mart 2017’de Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla stand açan kadınlara gerici bir grup bıçaklarla, tekbir getirerek saldırdı. Bazı kadın öğrencilerin yaralandığı saldırıyla ilgili İstanbul Ticaret ve Haliç Üniversitesi’nden 6 öğrenci gözaltına alındı.

Saldırganlar da kadınlardan şikâyetçi oldu. 3 yılın ardından soruşturma 26 Kasım 2020’de tamamlandı. Savcılık, saldırgan 8 kişi ve darp edilen 15 kadın hakkında takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında, olayda üç kişinin yaralandığı belirtilerek “müşteki ve şüphelilerin birbirlerini yaralayacak şekilde suç teşkil eden fiili gerçekleştirdiklerini gösterir delil bulunmadığı” belirtildi.

Saldırıda darp edilen Zeynep Sarıkaya, “Saldırganlar okullarında yürütülen soruşturmada uzaklaştırma almalarına rağmen yürütmeyi durdurma kararıyla okullarına devam etti” dedi.

35 kadın hakkında iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu’nca, Taksim’de her yıl düzenlenen 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’ne bu yıl katılan 35 kadın hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede kadınların İstiklal Caddesi’ne yürümek istediği, ancak polisin bu duruma izin vermediği belirtildi.

İddianamede, çeşitli sloganlar attığına dikkat çekilen kadınların yürümesine polisin izin vermemesi üzerine arbede yaşandığı anlatıldı. Bu arbedede ise kadınların 21 adet kalkana, 3 adet akordiyon bariyerine hasar verdiği ve kullanılmaz hale getirdikleri öne sürüldü.

İddianamede polis şiddeti ile darp edilen kadınlara değinilmezken, 35 kadının “Kamu malına zarar”, “Görevi yaptırmama için direnme” ve “Gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlarından cezalandırılması istendi.