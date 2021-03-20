Kadınlar saldırıyı durdurmak için sokağa çıkıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması sonrası kadınlar bugün eylemde olacak.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı kararla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması sonrası kadınlar bugün eylemde olacak.

Ülkenin birçok ilinde eylemler yapılacakken, İstanbul'daki eylem saat 15.00'de Kadıköy İskele Meydanı'nda olacak.

Ankara'daki eylem ise yine saat 15.00'de Çankaya Belediye önünde olacak.

İzmir'deki eylem için ise kadınlar saat 16.00'da Alsancak İskele önünde buluşacak.

Antalya

15.00 - Attalos Heykeli önü

Bursa

17.30 - Fomara Meydanı

Çanakkale

17.00 - İskele Meydanı

Eskişehir

15.30 - Dublin önü

Gaziantep

15.00 - Balıklı Parkı

Kocaeli

18.30 - İzmit Yürüyüş Yolu, McDonald's Önü

Manisa

17.00 - Manolya Meydanı

Tekirdağ

17.00 - Hasan Ali Yücel Meydanı

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İstanbul Sözleşmesi açıklaması: 'Düzeniniz batacak, kadınlar yaşayacak!'