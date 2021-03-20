Kadınlar saldırıyı durdurmak için sokağa çıkıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı kararla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması sonrası kadınlar bugün eylemde olacak.
Ülkenin birçok ilinde eylemler yapılacakken, İstanbul'daki eylem saat 15.00'de Kadıköy İskele Meydanı'nda olacak.
Ankara'daki eylem ise yine saat 15.00'de Çankaya Belediye önünde olacak.
İzmir'deki eylem için ise kadınlar saat 16.00'da Alsancak İskele önünde buluşacak.
Antalya
15.00 - Attalos Heykeli önü
Bursa
17.30 - Fomara Meydanı
Çanakkale
17.00 - İskele Meydanı
Eskişehir
15.30 - Dublin önü
Gaziantep
15.00 - Balıklı Parkı
Kocaeli
18.30 - İzmit Yürüyüş Yolu, McDonald's Önü
Manisa
17.00 - Manolya Meydanı
Tekirdağ
17.00 - Hasan Ali Yücel Meydanı