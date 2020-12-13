Kadınlar Koruma Kurulu'na seslendi: Azıcık da köylünün yanında olun!

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Dereköy yaylasında kömür madenciliği yapılmak isteniyor. Dereköy köylüleri ise maden ocağına karşı çıkıyor. Tarım arazilerinin yok olmasını istemeyen köylü kadınlar, maden ocağı yapılacak bölgedeki tarihi eserlerin durumuyla ilgili toplantı yapan Antalya Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü önünde yetkililerinden bilgi aldı.

Dereköy’de yapılmak istenen kömür madenciliğine karşı çıkan köylü kadınlar, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü yetkililerine hem tarihi eserlerin hem de tarım arazilerinin korunması için çağrıda bulundu. Köylü kadınlar yetkililere “Biz köylü olarak azıcık da bizden yana bakmalarını istiyoruz” diye seslendi.

'Yaylada tarım yapıyoruz'

ANKA’ya konuşan kadınlar yetkililerin toplantı öncesinde kendilerine haber vermediğini söyleyerek, tepkilerini şöyle dile getirdi:

"Biz yardım istiyoruz ancak bize cevap vermiyorlar. Vermedikleri için de peşlerinden koşturmak zorunda kalıyoruz. Tabiat kurulundan geldiler, bir sürü müze çıktı. Biz yaylamızın korunmasını istiyoruz. Biz köylü olarak azıcık da bizden yana bakmalarını istiyoruz. Yaylada tarım yapıyoruz. Karnımızı oradan doyuruyoruz."

Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu (A Platform ) sözcüsü Hediye Gündüz de, Koruma Kurulu’nun toplantısıyla ilgili “Alanda derinlemesine inceleme yapılması kararı alınmış. O karar sonucunda nihai rapor verilecek. Beklediğimiz rapor gerçeklerin adaletli şekilde yansıtılması. Bu da Dereköy yaylasında tarihi eserlerin korunmasında önemli bir adım olacaktır” dedi.

Ne olmuştu?

Dereköy Yayla Mevkii’nde tarım arazilerinin olduğu bölgedeki araziyi kiralayan şirket burada kömür madenciliği faaliyeti yürütmek istiyor. Tarım Toprakları Koruma Kurulu’nun yanlış ve hukuksuz olduğu öne sürülen ve kömür madeninin açılmasına destek veren kararı sonrasında maden şirketi ÇED raporu çalışmaları için başvuruda bulundu.

Madene karşı çıkan köylüler ise maden çıkarılmak istenen arazideki tarihi eserlere ilişkin yapan Antalya Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü’nün vereceği kararı bekliyor.