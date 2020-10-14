Kadınlar bu 'eşekliğin kurbanı': Şiddeti böyle magazinleştirdiler

Korkusuz gazetesi bugünkü manşetiyle bir skandala imza atarak erkek şiddetine maruz kalan ve biri hayatını kaybeden iki kadınla, "eşek sütü" içtiği için zarar gören bir kadını aynı haberde vererek büyük tepki çekti.

"Erkek Kurbanı" "Koca Kurbanı" ve "Eşek Kurbanı" diye başlıklar atarak kelime oyunu yapan gazetenin kadına şiddeti magazinleştiren bu tavrı gazetecilik adına da bir utanç örneği olarak kayıtlara geçti.

Biri hayatını kaybeden, diğer ikisi büyük zarar gören kadınların yüzlerini tam boy gazeteye basarak teşhir eden Korkusuz'un manşetini, aynı mağduriyeti tekrar yaratmamak adına buzlamak durumunda kaldık. İşte o utanç manşeti: