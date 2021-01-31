Kadınlar 8 Mart'a giderken dayanışmayı fotoğraflıyor

Komünist Kadınlar, Kadın Dayanışma Komiteleri'nin düzenlediği ve üreticisinin kadınlar olacağı 8 Mart Fotoğraf Sergisi’ne katkıda bulunma çağrısı yaptı.
Sergiye katkı koymak için çekilen fotoğraflar 21 Şubat'a dek [email protected] adresine gönderilebilecek.
Komünist Kadınlar'ın Twitter hesabından yapılan çağrıda şöyle denildi:
"Kadın Dayanışma Komiteleri’nin düzenlediği ve üreticisinin biz kadınlar olacağı 8 Mart Fotoğraf Sergisi’ne katkı koymak için çektiğiniz fotoğrafları 21 Şubat 2021 tarihine kadar ad, soyad ve şehir bilgisi ile birlikte [email protected] adresine gönderebilirsiniz."
Kadın Dayanışma Komiteleri’nin düzenlediği ve üreticisinin biz kadınlar olacağı 8 Mart Fotoğraf Sergisi’ne katkı koymak için çektiğiniz fotoğrafları 21 Şubat 2021 tarihine kadar ad, soyad ve şehir bilgisi ile birlikte [email protected] adresine gönderebilirsiniz. pic.twitter.com/ZiuOgKHLuP— Komünist Kadınlar (@Komunist_kadin) January 31, 2021