Kadınlar 8 Mart'a giderken dayanışmayı fotoğraflıyor

Komünist Kadınlar, Kadın Dayanışma Komiteleri'nin düzenlediği ve üreticisinin kadınlar olacağı 8 Mart Fotoğraf Sergisi’ne katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Sergiye katkı koymak için çekilen fotoğraflar 21 Şubat'a dek [email protected] adresine gönderilebilecek.

Komünist Kadınlar'ın Twitter hesabından yapılan çağrıda şöyle denildi:

"Kadın Dayanışma Komiteleri’nin düzenlediği ve üreticisinin biz kadınlar olacağı 8 Mart Fotoğraf Sergisi’ne katkı koymak için çektiğiniz fotoğrafları 21 Şubat 2021 tarihine kadar ad, soyad ve şehir bilgisi ile birlikte [email protected] adresine gönderebilirsiniz."