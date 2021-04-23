Kadına şiddetin araştırılmasına yönelik komisyonun üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Kadına şiddetin araştırılmasına yönelik kurulan meclis komisyonunun üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi

Kadına şiddetin araştırılmasına yönelik kurulan meclis komisyonunun üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

19 kişilik komisyonda, 10 AKP'li ve 2 MHP'li isim bulunuyor.

Komisyona ilişkin TBMM kararı

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Meclis'te kadına şiddetin araştırılmasına yönelik komisyon kuruldu