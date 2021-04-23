Kadına şiddetin araştırılmasına yönelik kurulan meclis komisyonunun üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
19 kişilik komisyonda, 10 AKP'li ve 2 MHP'li isim bulunuyor.
Haber Merkezi
Kadına şiddetin araştırılmasına yönelik komisyonun üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı
Kadına şiddetin araştırılmasına yönelik kurulan meclis komisyonunun üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Merkezi
Kadına şiddetin araştırılmasına yönelik kurulan meclis komisyonunun üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
19 kişilik komisyonda, 10 AKP'li ve 2 MHP'li isim bulunuyor.