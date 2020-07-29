Kadın sığınma evlerinin sayısı yetersiz: Kapasite yalnızca 3 bin 482

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vakalarında AKP döneminde artış sürüyor. Gerici, kadın düşmanı söylem ve politikalar bu durumu körüklerken, kadınların bulundukları ortamdan çıkabilecekleri devlet gözetimindeki kadın sığınma evlerinin sayısı da arttırılmıyor.

'10 bin kadına bir yer bile düşmüyor'

İstanbul Sözleşmesi aleyhinde son günlerde kamuoyunda yaratılan bilgi kirliliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği bir soru önergesi ile Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Ali Şeker, konuya ilişkin ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) de başvuru yaptı.

CİMER’den gelen yanıtı kamuoyu ile paylaşan CHP’li Şeker, "83 milyonluk ülkemizde nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor. Ancak ülkemizde sığınmaevlerinin toplam kapasitesi yalnızca 3.482. Bu kapasitenin derhal artırılması şart. Sığınmaevlerinde 10 bin kadına 1 yer bile düşmüyor" dedi.

30 Büyükşehirde sadece 9 sığınmaevi var

CİMER tarafından verilen yanıta göre ülkemizde Büyükşehir Belediyelerine bağlı 9 kadın konukevi, İl/İlçe Belediyelerine bağlı ise 23 kadın konukevi olmak üzere toplam 32 kadın konukevinde 703 kapasite ile hizmet verirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 81 ilde 110 kadın konukevi 2.717 kapasite, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 2 kadın konukevi 42 kapasite, sivil toplum kuruluşuna bağlı 1 kadın konukevi 20 kapasite olmak üzere, ülke genelinde 145 kadın konukevi 3.482 kapasite ile hizmet veriyor.

Oysa Belediyeler Kanunu’nun 14. Maddesi "Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evi açmak zorundadır" hükmü ile nüfus kriterine bağlı olarak sığınmaevi açmayı bir zorunluluk olarak sayıyor.

Sığınmaevlerine yoğun başvuru

Kanuni yükümlülüğe rağmen birçok belediyenin sığınmaevi açma konusunda gönülsüz olduğunu belirten CHP’li Şeker şunları söyledi:

"30 büyükşehrimiz dahi, bazılarında birden fazla olmak üzere toplamda yalnızca 9 sığınmaevinin hizmet vermesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede gösterilen zaafiyetin ve isteksizliğin en büyük göstergesidir. CİMER tarafından, tarafımıza verilen yanıtta da sığınmaevlerine yoğun bir başvuru yapıldığı kabul ediliyor.

‘Kadın konukevlerine gelen yoğun başvuru ve 5393 sayılı Belediye Kanunu mevzuatı gereğince, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere nüfusu 100.000’i geçen belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin rol almaları ile barınma ihtiyacı bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara destek olmaları amacıyla daha fazla kadın konukevi açmaları gerektiği değerlendirilmektedir’ deniyor ancak 18 yıldır tek başına iktidarda olan bir partinin kadına yönelik şiddetle mücadelede pasif değerlendirme safhasını bırakıp, özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aktif, icrai adımlar atması gerekirdi."