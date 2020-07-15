Kadın postacı tebligat götürdüğü evde saldırıya uğradı

PTT Manisa Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi’nde posta dağıtıcısı olarak görev yapan Fatma Ağırman, 11 Temmuz’da saat 12.30 sıralarında Alaybey Mahallesi’nde icra tebligatı götürdüğü evde hem sözlü hem de fiziki saldırıya uğradığını iddia etti.34 yaşındaki Ağırman, kendisi darbeden H.Ç.ve eşi A.Ç.’den şikayetçi oldu.

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, Ağırman şöyle konuştu:

"Alaybey Mahallesi’nde bir eve icra tebligatı götürdüm. Kapıyı çaldım ve tebligat getirdiğimi söyledim. Kapıyı açar açmaz bir kadın beni içeri çekiştirdi ve saçlarımı tutmaya başladı. Kadının eşi bir anda içeriden geldi ve bana yumruk attı. Sonra can havliyle kaçmaya çalışırken arkamdan da darbe aldım. Aldığım darbe ile merdivenlerden yuvarlandım.

Sonra 'Bana yardım edin' çığlıklarıyla kendimi dışarı attım. Orada bir kıraathaneye sığındım. Ardından polis çağırdılar ve kendilerinden şikayetçi oldum. Hastaneye gidip darp raporu aldım."

Türk Haber-Sen Manisa İl Temsilciliği üyeleri de Manisa PTT merkez binası önünde bir araya gelerek meslektaşlarına yapılan saldırıya tepki gösterdi. Türk Haber Sen Manisa İl Temsilcisi Serkan Bezciler, “Görevi başındaki bir devlet memuruna aynı zamanda bir kadına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu kendini bilmez kişilerle hukuk önünde mücadelemiz başlatılmıştır” dedi.