Kadın örgütlerinden 'İstanbul Sözleşmesi' eylemi çağrısı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına karşı kadın örgütleri yarın Kadıköy'de ortak bir eyleme imza atacak.

Haber Merkezi

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına yönelik kararın ardından kadın örgütleri yarın İstanbul Kadıköy'de bir araya gelecek.

Komünist Kadınlar, eyleme ilişkin yaptıkları çağrıda, "#İstanbulSözleşmesi kararına karşı Cuma günü saat 18.30'da Kadıköy Bahariye girişinde buluşuyoruz. Kadınlar bu karanlığı yırtacak!" ifadesini kullandı.

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