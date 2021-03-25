Kadın örgütlerinden 'İstanbul Sözleşmesi' eylemi çağrısı

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına yönelik kararın ardından kadın örgütleri yarın İstanbul Kadıköy'de bir araya gelecek.
Komünist Kadınlar, eyleme ilişkin yaptıkları çağrıda, "#İstanbulSözleşmesi kararına karşı Cuma günü saat 18.30'da Kadıköy Bahariye girişinde buluşuyoruz. Kadınlar bu karanlığı yırtacak!" ifadesini kullandı.
#İstanbulSözleşmesi kararına karşı Cuma günü saat 18.30'da Kadıköy Bahariye girişinde buluşuyoruz. Kadınlar bu karanlığı yırtacak! pic.twitter.com/bX6NBt5Zab— Komünist Kadınlar (@Komunist_kadin) March 25, 2021