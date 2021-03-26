Kadın örgütleri eyleme çağırıyor: Kararı çek, sözleşmeyi uygula

AKP'li Cumhurbaşkanı'nın gece yarısı kararnamesiyle çıkılan İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi için kadın örgütleri bugün 18.30'da Kadıköy'de toplanıyor.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çıkılmasına karşı kadın örgütleri bugün Kadıköy'de ortak bir eylem düzenliyor.

Konuya ilişkin eyleme çağrıda bulunan kadın örgütlerinden Komünist Kadınlar sosyal medyadan şu duyuruyu yaptı:

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