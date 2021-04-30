Kadın emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı: 'Umut yan yana'

Bursa Acel Elektrik fabrikasında çalışan kadın işçiler işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı.

Haber Merkezi

Emekçiler pandemi bahanesiyle engellenmek istenen 1 Mayıs'ı işyerlerinde kutlamayı sürdürüyor.

DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası'na bağlı Bursa Acel Elektrik fabrikasında çalışan kadın işçiler işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı.

Kadın işçiler hazırladıkları dövizlere "Her yer Taksim, her yer direniş", "Kadın cinayetlerini durduracağız", "Kıdem tazminatıma dokunma", "Eşitlik, hemen şimdi", "Kreş istiyoruz" diye yazdı.

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