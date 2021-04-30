Kadın emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı: 'Umut yan yana'

Emekçiler pandemi bahanesiyle engellenmek istenen 1 Mayıs'ı işyerlerinde kutlamayı sürdürüyor.
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası'na bağlı Bursa Acel Elektrik fabrikasında çalışan kadın işçiler işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı.
Kadın işçiler hazırladıkları dövizlere "Her yer Taksim, her yer direniş", "Kadın cinayetlerini durduracağız", "Kıdem tazminatıma dokunma", "Eşitlik, hemen şimdi", "Kreş istiyoruz" diye yazdı.
Bursa Acel Elektrik Çalışanları #1Mayıs’ta Umut Yanyana✊#Yaşasın1Mayıs✊#YaşasınÖrgütlüMücadelemiz✊ pic.twitter.com/kqhiI0pPXO— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) April 30, 2021