Kadın doğum ve çocuk hastanesinin çatısına baz istasyonu

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne ait ek binanın çatı katına 6 ay önce 3 GSM şirketi tarafından baz istasyonları kurulduğu ortaya çıktı. Baz istasyonlarının 320 yatak kapasiteli hastanenin çatısının her iki ucuna yerleştirildiği görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, baz istasyonlarının hemen alt katında ise yeni doğan bebeklerin konulduğu kuvöz odaları bulunuyor. Hastane, bebeklerin kalp atışlarının ölçülmesinde kullanılan NST testinin yapıldığı özel cihazların yanı sıra elektromanyetik dalgalardan etkilenen birçok özel tıbbi cihaz barındırıyor.

Ajans özellikle çocuklar için tehlike barındıran baz istasyonlarının kurulumu için hastane yöneticilerine 12’şer bin dolar ödeme yapıldığı yönünde iddiaların da sözkonusu olduğunu, iddialarla ilgili ulaşmaya çalıştığı hastane yönetiminin telefonlarına yanıt vermekten kaçındığını duyurdu.

Eylül 2015 tarihinde Çevre Mühendisleri Odası’nın (ÇMO) yaptığı şikayeti karara bağlayan Danıştay 13. Daire Başkanlığı kararında ''İnsanların yoğun bulunduğu yaşam alanlarına, eğitim kurumları ve çocuk parklarına baz istasyonu ve radyo, televizyon vericisi kurulamaz, kurulmuş olanların da hemen kaldırılması gerekir'' ifadeleri yer almıştı.