Kadın Dayanışma Komiteleri'nden 8 Mart sergisi: Sıra yarınları kazanmakta!

Kadın Dayanışma Komiteleri'nin (KDK) düzenlediği ve üreticisinin kadınlar olduğu 8 Mart Fotoğraf Sergisi'ni tamamladı.

KDK'nin sergi duyurusu şöyle:

"Tarihin hiçbir anında yoksulluk, pahalılık, şiddet, işsizlik, angarya iş yükü kadınları pes ettirmeye yetmemiş, aksine isyanlarla, başkaldırılarla sonuçlanmıştır. Biz kadınlar, bugün de bu düzenin bizi ittiği çaresizliğin ve yalnızlığından üstesinden mücadele ve dayanışma ile gelebileceğimizi bu mücadele tarihinden biliyoruz. İstedik ki bu bildiğimizi herkes görsün, herkes bilsin…

Bu amaçla 2021 yılının 8 Mart’ını kutlamak için, emeğimizle yaşamı nasıl var ettiğimizi ve dayanışmayı adım adım nasıl ördüğümüzü fotoğrafladık.

Siz de Kadın Dayanışma Komiteleri’nden yükselen dayanışmanın ve birlikteliğin bir parçası olun.

Direndik, dayanışıyoruz.

Yarınları biz kazanacağız!"