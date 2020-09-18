Semt evlerinde kadın dayanışma komiteleri kuruluşları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde TKP'nin İzmir'deki 3 semt evinde kadın dayanışma komitesi kuruldu.

Bunlardan biri olan TKP Bayraklı Merkez Semt Evi'nde bir araya gelen semt sakinleri, kadın dayanışma komitesinin kuruluşunu bir etkinlikle gerçekleştirdi. Etkinlikte sorunların kaynağı olarak düzen işaret edilirken düzenin değiştirilmesi için dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Bayraklı'da kadınların karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlarla nasıl baş edileceği de tartışıldı. Salgın sürecinde kaosa dönüşen uzaktan eğitimin emekçi aileler üzerinde yaptığı tahribatı en aza indirme hedefiyle, semt evinde yapılacak çocuk atölyeleri semt sakinleri ile birlikte planlandı.

TKP Bayraklı Merkez Semt Evi çocuk atölyeleri

TKP Bornova Örgütü'nde Kadın Dayanışma Komitesi de mahalle sakinlerinin katılımıyla yapıldı.

Evde emek veren kadınların sorunlarının listelendiği toplantıda, kadınların mevcut düzende gördüğü, baskı, şiddet, taciz, sömürünün normalleştirilmek istenmesinin sebebinin, bununla beraber kadınları sosyal hayattan ve iş hayatından uzak tutmak, fazlasıyla tahakküme mahkum etmek, böylelikle düzenin varlığını sürdürme amacı olan ucuz iş gücü yaratmak olduğu anlatıldı.

Konak ilçesine bağlı TKP Hatay Semt Evi Kadın Dayanışma Komitesi de yola çıktı. Kuruluş toplantısında kadınların sorunlarına ve Hatay'da yapılabileceklere ilişkin konuşuldu.

Tek tek bölgede yaşayan kadınlara ulaşmanın yolları tartışılırken, komitenin Hatay'da yaygın olarak duyurulmasına karar verildi.