Kadın Dayanışma Komiteleri 6 ayda neler yaptı?

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sokağa çıkan Kadın Dayanışma Komiteleri'ne ilişkin Boyun Eğme dergisinde yayımlanan yazıyı soL okurlarının ilgisine sunuyoruz.

Haber Merkezi

Kadın Dayanışma Komiteleri TKP’nin 13. Kongresinde aldığı karar doğrultusunda, kadınlara dönük her türlü ayrımcılık, baskı, taciz ve şiddete karşı işyerlerinde ve yerelliklerde belli bir duyarlılık ve direnç geliştirilmesi amacıyla yola çıktı. Bu yönüyle komiteler aslında, kadınları bu düzende sıkıştıran her tür gündem karşısında mücadele etmeyi ve dayanışma örgütlemeyi amaçlıyordu. Komitelerin kuruluşuna hız veren de, yerelliklerde bu gündemlerin yarattığı ihtiyaç oldu. Bu ihtiyaç kimi zaman şiddete uğrayan bir kadınla her anlamda dayanışmak oldu, kimi zamansa tacize uğrayan genç bir kadın emekçiyle beraber patrondan hesap sormak için Burger King’in önünde eylem yapmak oldu. Altı ayın sonunda bugünse Türkiye’nin dört bir yanındaki emekçi mahallelerinde kurulan Kadın Dayanışma Komiteleri’nin sayısı 50’ye yaklaştı.

Kadın Dayanışma Komiteleri Çoğalıyor

İzmir:

Bayraklı KDK

Karataş KDK

Bornova KDK

Hatay KDK

Aliağa KDK

Çiğli KDK

Seferihisar KDK

Çeşme KDK

Ankara:

İlker KDK

Batıkent KDK

İncirli KDK

Doğukent KDK

DTCF KDK

Seyran KDK

Sokullu KDK

Esat KDK

Sincan KDK

Eryaman KDK

Ayrancı KDK

Hacettepe Üniversitesi KDK

İstanbul:

Uğur Mumcu KDK

Sarıgazi KDK

Kocamustafapaşa KDK

Gebze KDK

Cihannüma KDK

Beyoğlu KDK

Çeliktepe KDK

Güzeltepe KDK

Bakırköy KDK

Bahçelievler KDK

Altayçeşme KDK

Üsküdar KDK

İçerenköy KDK

Bağcılar KDK

Bayrampaşa KDK

Plaza Emekçileri KDK

Banka Emekçileri KDK

Marmara Ü. KDK

YTÜ KDK

Yeldeğirmeni KDK

Diğer İller:

Adana Akkapı KDK

Antalya Güzeloba KDK

Antalya Bahçelievler KDK

Bursa Osmangazi KDK

Çanakkale Merkez KDK

Çanakkale Kepez KDK

Eskişehir Vişnelik KDK

Konya KDK

Mersin Karaduvar KDK

Samsun Atakum KDK

Tekirdağ Alipaşa KDK

Manisa Salihli KDK

Muğla Ortaca KDK

Dayanışmayı büyüttüler

Komiteler pandemi döneminde her anlamda kadınlar için birer nefes alma alanı oldu. Artan ev işleriyle ve çocuk, hasta ve yaşlı bakımıyla devletin piyasalaştırdığı kamusal hizmetlerin tüm yükünü üstlenen kadınlar, pandemi boyunca bir yandan da yoksulluk ve hayat pahalılığına rağmen evdekilerin karnını doyurmaya çalıştı. İşte tam da bu noktada Kadın Dayanışma Komiteleri kadınlar için birer dayanışma zemini haline geldi. Eğitimdeki eşitsizlik çığ gibi büyürken, komiteler çocuklar için derslere yardımcı etütler, atölyeler düzenledi. Bu atölyelere çocuklarını getiren kadınlar aynı zamanda birbirleriyle dertleşti, sosyalleşti, dayanıştı. Kimi zaman işsizlik ve yoksulluk nedeniyle ödenemeyen faturalar oldu dayanışma konusu, kimi zaman uzaktan eğitim için gereken bir tablet, kimi zamansa kışlık giysiler ve gıda malzemeleri. Bunun yanında pandemi yüz yüze görüşme olanaklarını kısıtlasa da, komiteler altı ay boyunca kadın sağlığından kadınların haklarına kadar çok çeşitli başlıklarda çevrimiçi söyleşiler düzenledi.

Mücadeleyi örgütlediler

Komitelerin pandemi boyunca en öne çıkan mücadele başlığı belediyelerden ücretsiz kreş talepleri oldu. İzmir Bayraklı, İstanbul Çeliktepe Kadın Dayanışma Komiteleri, kapı kapı çalarak topladıkları imzaları 8 Mart’ın hemen öncesinde bir basın açıklamasıyla belediyeye teslim ettiler. Salgın kısıtlarının yakın vadede tümüyle kaldırılmayacağı düşünüldüğünde, muhtemel ki ücretsiz ve yaygın kreş hakkı pek çok emekçi aile için gerçek bir talep haline gelecek.

Bunun yanında tarımsal üretimin yoğun olduğu kimi yerelliklerde mücadelenin konusu kadınların gerçekleştirdiği üretim oluyor. Bunlardan biri olan Karaduvar KDK, kadınların yetiştirdiği sebze fidelerinin doğrudan çiftçiye satışını gerçekleştirmek üzere bir dayanışma ağını örgütlüyor.

Yine İstanbul’da işçilerin yoğun olarak yaşadığı bir semtte kurulan Bağcılar Kadın Dayanışma Komitesi, hem tekstil işçileri hem de göçmen kadın işçilerin yaşadığı hak gasplarına karşı mücadele ediyor.

Sıra yarınları kazanmakta

Kadın Dayanışma Komiteleri 8 Mart’a da büyük bir çoşkuyla hazırlandı. Ocak ayında çevrimiçi düzenlenen bir atölyeyle fotoğraf eğitimi alan kadınlar, çevrelerindeki kadın emeği ve dayanışmayı fotoğrafladılar. Kimi zaman denizden ağları çeken bir kadın oldu objektife yansıyan kimi zamansa bir pazar satıcısı, sağlık emekçisi. Bu anlamda hem kadın emeğinin yaşamı nasıl var ettiğini ölümsüz kıldılar, hem de kapitalizmin kadın emeği sömürüsünü gözler önüne serdiler. Üstelik araya kattıkları dayanışmaya ve örgütlenmeye dair karelerde, sömürüsüz bir ülkeye nasıl ulaşılacağının ipuçlarını da verdiler. 8 Mart günü youtube üzerinden kısa bir seçkiyle yayımlanan fotoğraflar, Türkiye’nin pek çok ilindeki semt evinde şimdiden kadınları kendisine çekmeye başladı bile. Bu hafta boyunca da semt evlerinde ziyarete açık olacak.

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