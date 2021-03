Kadın Dayanışma Komiteleri 6 ayda neler yaptı?

Kadın Dayanışma Komiteleri TKP’nin 13. Kongresinde aldığı karar doğrultusunda, kadınlara dönük her türlü ayrımcılık, baskı, taciz ve şiddete karşı işyerlerinde ve yerelliklerde belli bir duyarlılık ve direnç geliştirilmesi amacıyla yola çıktı. Bu yönüyle komiteler aslında, kadınları bu düzende sıkıştıran her tür gündem karşısında mücadele etmeyi ve dayanışma örgütlemeyi amaçlıyordu. Komitelerin kuruluşuna hız veren de, yerelliklerde bu gündemlerin yarattığı ihtiyaç oldu. Bu ihtiyaç kimi zaman şiddete uğrayan bir kadınla her anlamda dayanışmak oldu, kimi zamansa tacize uğrayan genç bir kadın emekçiyle beraber patrondan hesap sormak için Burger King’in önünde eylem yapmak oldu. Altı ayın sonunda bugünse Türkiye’nin dört bir yanındaki emekçi mahallelerinde kurulan Kadın Dayanışma Komiteleri’nin sayısı 50’ye yaklaştı.

Kadın Dayanışma Komiteleri Çoğalıyor İzmir: Bayraklı KDK Karataş KDK Bornova KDK Hatay KDK Aliağa KDK Çiğli KDK Seferihisar KDK Çeşme KDK Ankara: İlker KDK Batıkent KDK İncirli KDK Doğukent KDK DTCF KDK Seyran KDK Sokullu KDK Esat KDK Sincan KDK Eryaman KDK Ayrancı KDK Hacettepe Üniversitesi KDK İstanbul: Uğur Mumcu KDK Sarıgazi KDK Kocamustafapaşa KDK Gebze KDK Cihannüma KDK Beyoğlu KDK Çeliktepe KDK Güzeltepe KDK Bakırköy KDK Bahçelievler KDK Altayçeşme KDK Üsküdar KDK İçerenköy KDK Bağcılar KDK Bayrampaşa KDK Plaza Emekçileri KDK Banka Emekçileri KDK Marmara Ü. KDK YTÜ KDK Yeldeğirmeni KDK Diğer İller: Adana Akkapı KDK Antalya Güzeloba KDK Antalya Bahçelievler KDK Bursa Osmangazi KDK Çanakkale Merkez KDK Çanakkale Kepez KDK Eskişehir Vişnelik KDK Konya KDK Mersin Karaduvar KDK Samsun Atakum KDK Tekirdağ Alipaşa KDK Manisa Salihli KDK Muğla Ortaca KDK

Dayanışmayı büyüttüler

Komiteler pandemi döneminde her anlamda kadınlar için birer nefes alma alanı oldu. Artan ev işleriyle ve çocuk, hasta ve yaşlı bakımıyla devletin piyasalaştırdığı kamusal hizmetlerin tüm yükünü üstlenen kadınlar, pandemi boyunca bir yandan da yoksulluk ve hayat pahalılığına rağmen evdekilerin karnını doyurmaya çalıştı. İşte tam da bu noktada Kadın Dayanışma Komiteleri kadınlar için birer dayanışma zemini haline geldi. Eğitimdeki eşitsizlik çığ gibi büyürken, komiteler çocuklar için derslere yardımcı etütler, atölyeler düzenledi. Bu atölyelere çocuklarını getiren kadınlar aynı zamanda birbirleriyle dertleşti, sosyalleşti, dayanıştı. Kimi zaman işsizlik ve yoksulluk nedeniyle ödenemeyen faturalar oldu dayanışma konusu, kimi zaman uzaktan eğitim için gereken bir tablet, kimi zamansa kışlık giysiler ve gıda malzemeleri. Bunun yanında pandemi yüz yüze görüşme olanaklarını kısıtlasa da, komiteler altı ay boyunca kadın sağlığından kadınların haklarına kadar çok çeşitli başlıklarda çevrimiçi söyleşiler düzenledi.

Mücadeleyi örgütlediler

Komitelerin pandemi boyunca en öne çıkan mücadele başlığı belediyelerden ücretsiz kreş talepleri oldu. İzmir Bayraklı, İstanbul Çeliktepe Kadın Dayanışma Komiteleri, kapı kapı çalarak topladıkları imzaları 8 Mart’ın hemen öncesinde bir basın açıklamasıyla belediyeye teslim ettiler. Salgın kısıtlarının yakın vadede tümüyle kaldırılmayacağı düşünüldüğünde, muhtemel ki ücretsiz ve yaygın kreş hakkı pek çok emekçi aile için gerçek bir talep haline gelecek.

Bunun yanında tarımsal üretimin yoğun olduğu kimi yerelliklerde mücadelenin konusu kadınların gerçekleştirdiği üretim oluyor. Bunlardan biri olan Karaduvar KDK, kadınların yetiştirdiği sebze fidelerinin doğrudan çiftçiye satışını gerçekleştirmek üzere bir dayanışma ağını örgütlüyor.

Yine İstanbul’da işçilerin yoğun olarak yaşadığı bir semtte kurulan Bağcılar Kadın Dayanışma Komitesi, hem tekstil işçileri hem de göçmen kadın işçilerin yaşadığı hak gasplarına karşı mücadele ediyor.

Sıra yarınları kazanmakta

Kadın Dayanışma Komiteleri 8 Mart’a da büyük bir çoşkuyla hazırlandı. Ocak ayında çevrimiçi düzenlenen bir atölyeyle fotoğraf eğitimi alan kadınlar, çevrelerindeki kadın emeği ve dayanışmayı fotoğrafladılar. Kimi zaman denizden ağları çeken bir kadın oldu objektife yansıyan kimi zamansa bir pazar satıcısı, sağlık emekçisi. Bu anlamda hem kadın emeğinin yaşamı nasıl var ettiğini ölümsüz kıldılar, hem de kapitalizmin kadın emeği sömürüsünü gözler önüne serdiler. Üstelik araya kattıkları dayanışmaya ve örgütlenmeye dair karelerde, sömürüsüz bir ülkeye nasıl ulaşılacağının ipuçlarını da verdiler. 8 Mart günü youtube üzerinden kısa bir seçkiyle yayımlanan fotoğraflar, Türkiye’nin pek çok ilindeki semt evinde şimdiden kadınları kendisine çekmeye başladı bile. Bu hafta boyunca da semt evlerinde ziyarete açık olacak.