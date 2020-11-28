Kadın cinayeti: Eski eşini 8500 TL karşılığında arkadaşına öldürttü

İstanbul Sultanbeyli’de Lale Bayram'ın öldürülmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Yasin A.’nın, eski eşini öldürmesi için arkadaşına 8 bin 500 lira ödediği, ikilinin Bayram’ı öldürdükten sonra intihar süsü vermeye çalıştığı ortaya çıktı.

Yasin A. mahalle arkadaşı Servet K. ile birlikte Silivri'de gözaltına alındı.

Birbirlerini suçladılar

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; soruşturmada, Lale Bayram'ın öldürülmeden hemen önce bir marketten alışveriş yaptığı görüntüsü tespit edildi. Görüntülerde Bayram'ın hızlı bir şeklide alışveriş yaptıktan sonra aldıklarının parasını ödeyip dışarı çıktığı, ardından Yasin A. ve Servet K.'nin beyaz bir otomobille genç kadının evine gittiği görüldü.

Savcılıkta ifade veren Yasin A., olaydan birkaç gün önce 1,5 yıldır arkadaşı olan Servet K.'nin kendisine 8 bin 500 lira vermesi karşılığında eşini öldürebileceğini söylediğini anlattı.

Teklifi kabul ettiğini belirten Yasin A., araç kiralayıp eski eşinin evine gittiklerini, Servet K.'nin eşini öldürdüğünü ardından da olaya intihar süsü vermeye çalıştıklarını söyledi.

Servet K. ise borcunu ödemek için buluştuğu Yasin A.'nın kendisini eski eşinin evine götürdüğünü, lavaboya gittiği sırada Yasin A.'nın Bayram'ı öldürdüğünü ileri sürdü.

İki zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.