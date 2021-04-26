Kadın çalışanlara regl izni vermeyen CEO'ya para cezası

Güney Koreli havayolu şirketi Asiana Airlines'ın eski CEO'su Kim Soo-Çeon'a, kadın çalışanlara hakları olan regl iznini vermediği için Güney Kore mahkemesi tarafından yaklaşık 1800 dolar cezaya çarptırıldı.

Kim'in, 2014 ve 2015 yıllarında 15 kadın uçak görevlisinin toplam 138 izin talebini geri çevirdiği belirtildi. Kim, savunmasında kadın çalışanlarının "regl olduklarına dair bir kanıt sunmadıklarını" söyledi.

Güney Kore'de 1953 yılından bu yana kadınlar, regl döneminde ayda bir gün iş yerinden izin alma hakkına sahip.

Güney Kore'de alt mahkeme Kim'i ilk olarak 2017'de suçlu bulmuştu. Kim, bu dönemdeki savunmasında, işçilerin izinlerinde "birçok şüpheli vaka" görüldüğünü iddia etmişti.

Kim'i gizlilik ve insan hakları ihlallerinden suçlu bulan mahkeme, davayı bir üst mahkemeye taşımıştı.