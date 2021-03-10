Kadın akademisyenler Melih Bulu'nun 8 Mart paketlerini iade etti

Boğaziçi'nde kayyuma karşı nöbette olan kadın akademisyenler Melih Bulu'nun 8 Mart paketlerini Rektörlük önüne bıraktı.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyuma karşı nöbette olan kadın akademisyenler, Melih Bulu'nun 8 Mart paketlerini Rektörlük önüne bıraktı.

Bulu, kadın akademisyenlere içinde beyaz gül ve makaron bulunan 8 Mart "hediye paketi" göndermişti.

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Bulu'dan akademisyenlere 8 Mart 'hediyesi': Beyaz gül ve makaron