Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyuma karşı nöbette olan kadın akademisyenler, Melih Bulu'nun 8 Mart paketlerini Rektörlük önüne bıraktı.
Bulu, kadın akademisyenlere içinde beyaz gül ve makaron bulunan 8 Mart "hediye paketi" göndermişti.
Haber Merkezi
Kadın akademisyenler Melih Bulu'nun 8 Mart paketlerini iade etti
Boğaziçi'nde kayyuma karşı nöbette olan kadın akademisyenler Melih Bulu'nun 8 Mart paketlerini Rektörlük önüne bıraktı.
Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyuma karşı nöbette olan kadın akademisyenler, Melih Bulu'nun 8 Mart paketlerini Rektörlük önüne bıraktı.
Bulu, kadın akademisyenlere içinde beyaz gül ve makaron bulunan 8 Mart "hediye paketi" göndermişti.