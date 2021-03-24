Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine katılan 23 kişiye dava

Boğaziçi Ünivertesi’ne AKP'li Melih Bulu’nun rektör atanmasına karşı 2 Şubat’ta Kadıköy’de yapılan eylemde gözaltına alınan 23 kişiye dava açıldı.
Eylemde gözaltına alınan Şilan Delipalta ve Anıl Akyüz tutuklanmış, 21 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
İddianamede Kadıköy Kaymakamlığı’nın 2 Şubat'tan itibaren 7 günlük eylem yasağı kararına dayanılarak eylemin kanunsuz olduğu öne sürüldü.
Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 23 kişi hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "toplantı ve yürüyüşü kanununa muhalefet" suçlarından 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.