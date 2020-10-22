Kadıköy'de işçiler kararlı: Grev bu gece başlıyor

Kadıköy Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçiler, bu gece greve çıkmaya hazırlanıyor.

220 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde belediye yönetimi iki yıl için toplam 600 lira brüt seyyanen zam önerirken işçiler ise iki yıl için enflasyon oranında zam talep etmiş, sosyal haklarında da iyileştirmeler istemişti.

İşçilerin yaptığı toplantılar sonrası ilettiği talepler belediye yönetimi tarafından kabul edilmezken, DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube tarafından belediye kapısına grev kararı asılmıştı.

Sendikanın Şube Başkanı Ahmet Arıkan, soL'a yaptığı açıklamada taleplerini ilettiklerini, bu taleplere yanıt verilmemesi, yeni bir teklif iletilmemesi durumunda bu gece itibariyle greve başlayacaklarını ifade etti.

İki yıl önceki sözleşmede yer alan taleplerin dile getirildiğini, salgın koşullarında işçilerin yaşadığı sıkıntıları gündeme getirdiklerini aktaran Arıkan, ancak buna yanıt alamadıklarını, masaya gelen tekliflerin bir bölümünün belediye tarafından geri çekildiğini, hatta tekliflerin düşürüldüğünü söyledi.

Bu duruma karşı taleplerini ilettiklerini ve yanıt beklediklerini aktaran Arıkan, işçilerin kararlı olduğunu, grev hazırlıklarına başladığını ifade etti.