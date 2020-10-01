Kadıköy’de inşaat iskelesi çöktü: Yaralanan 3 işçiden birinin hayati tehlikesi sürüyor

İstanbul Kadıköy’de bulunan bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Bir işçinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kadıköy'de Caddebostan Mahallesi İskele Sokak’ta bulunan bir inşaatta iskele çöktü. İskelenin çökmesi nedeniyle işçiler Musa D., Aydın Ç., Hasan Hüseyin Ö. inşaat boşluğuna düşerek yaralandı.

AA'nın haberine göre inşaat boşluğuna düşen işçiler itfaiye ve sağlık ekipleri, vinç kullanılarak alandan çıkarıldı. İşçiler ambulanslarla hastaneye götürüldü. Bir işçinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis ekiplerince ulaşıma kapatılan sokak, bir süre sonra trafiğe açıldı.