Kadıköy'de gözaltına alınanlar adli kontrolle serbest

İstanbul Kadıköy'de 8 Mart Kadın Platformu’nun çağrısıyla dün yapılan 8 Mart mitingi sonrası darp edilerek gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 8 kişi hakkındaki tutuklama talebi reddedildi.

Gözaltına alınan 8 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve 2'si hakkında ayrıca ev hapsi kararı verildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tutuklama talebi reddedildi.

Herkes için yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Yıldız ve Güneş için bir ay süre ile ev hapsi kararı verildi" denildi.